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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن كسيلة بوعالية لاعب شبيبة القبائل الجزائري مواليد 2001، على رادار النادي الأهلي.

كسيلة بوعالية لاعب شبيبة القبائل على رادار الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي شبيبة القبائل خلال الساعات الأخيرة للتعاقد مع الجناح الشاب ومعرفة المطلوب لشراء عقده".

وأضاف:" بوعالية خاض 12 لقاء في الدوري وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف وهو أحد أبرز اللاعبين في شبيبة القبائل وكان قريب من الأهلي في عام 2023 ".

واختتم: "شبيبة القبائل من الممكن أن يرفضون رحيل اللاعب في يناير حسب ما علمنا بسبب منافستهم على الدوري ووجود استفسارات عن اللاعب من عدد من الاندية الاوروبية وشركات تسويق أوروبية".