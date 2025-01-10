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أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن إدارة النادي الأهلي، تستطيع تغيير لائحة اللاعبين الأجانب في اتحاد الكرة، وزيادة العدد من أجل إبرام صفقات في يناير الجاري.

بشير التابعي: الأهلي قد يعدل لائحة اللاعبين الأجانب في اتحاد الكرة لإبرام صفقات جديدة

وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الأهلي قادر على تغيير لائحة اللاعبين الاجانب وزيادة العدد، ويمتلك جبروت لا يوجد في أي نادي أخر، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، زار الأهلي ولم يقوم بزيارة الزمالك".

وتابع:" لا أفضل أن يكون المدافع (أشول)، ونادرا ما نجد لاعب يتألق في هذا المركز، ومصطفى العش ومحمد إسماعيل ومحمد ربيعة، لا يصلحون للعب في الأهلي".

وعن مباراة أبوقير والزمالك قال:" الزمالك ليس في أفضل حالاته، ومن الطبيعي أن يفوز بنتيجة كبيرة، وهناك استقرار على رحيل ميشالاك وعمر فرج".