موعد مباراة رايو فاليكانو وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو مع نادي سيلتا فيجو، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة رايو فاليكانو وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب تيريزا ريفيرو، مباراة رايو فاليكانو وسيلتا فيجو، مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق صافرة مباراة رايو فاليكانو وسيلتا فيجو، اليوم الجمعة الموافق 10 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة رايو فاليكانو وسيلتا فيجو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وسيتم بث مباراة رايو فاليكانو وسيلتا فيجو عبر قناة beIN Sports 1HD.