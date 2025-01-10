الرياضة

إصابة نجم الزمالك بنزلة برد قبل مواجهة بلاك بولز

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، تعرض لنزلة برد حادة قبل مران الغد الجمعة استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لم يتحدد موقف سيف الجزيري من مران الغد،خاصًة أنه يخضع لفحوصات طبية دقيقة بعد معاناته من نزلة البرد ولكن الأقرب غيابه عن المران الجماعي".

واختتم:" مصدر مقرب من اللاعب كشف حقيقة إعلان رحيله عن النادى بعد "الاستوري" الذى نشره على صفحته أمس مؤكدًا أنه تم إعادة نشره بالخطأ ولم يقصد اللاعب به أي شيء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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