نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجم الزمالك بنزلة برد قبل مواجهة بلاك بولز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، تعرض لنزلة برد حادة قبل مران الغد الجمعة استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لم يتحدد موقف سيف الجزيري من مران الغد،خاصًة أنه يخضع لفحوصات طبية دقيقة بعد معاناته من نزلة البرد ولكن الأقرب غيابه عن المران الجماعي".

واختتم:" مصدر مقرب من اللاعب كشف حقيقة إعلان رحيله عن النادى بعد "الاستوري" الذى نشره على صفحته أمس مؤكدًا أنه تم إعادة نشره بالخطأ ولم يقصد اللاعب به أي شيء.