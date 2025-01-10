الرياضة

عاجل.. وكيل الجزيري يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أنيس بن ميم محامى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك حقيقة فسخ عقد اللاعب مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته المالية.

وأكد بن ميم خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور:" لم يتم فسخ عقد سيف الجزيرى بشكل رسمي حتى الأن، كما تردد وما زالت المفاوضات جارية مع النادي لحل الأزمة".

تابع بن ميم:" جلسة الأمس تم التفاوض مع الزمالك حول كيفية حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة وطريقة سدادها بعد انتهاء مدة إنذار اللاعب للنادي".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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