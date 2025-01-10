نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل الجزيري يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أنيس بن ميم محامى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك حقيقة فسخ عقد اللاعب مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته المالية.

وأكد بن ميم خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور:" لم يتم فسخ عقد سيف الجزيرى بشكل رسمي حتى الأن، كما تردد وما زالت المفاوضات جارية مع النادي لحل الأزمة".

تابع بن ميم:" جلسة الأمس تم التفاوض مع الزمالك حول كيفية حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة وطريقة سدادها بعد انتهاء مدة إنذار اللاعب للنادي".