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أحمد جودة - القاهرة - فوز الإنتاج الحربي وإيسترن والنجوم وتعادل دياموند بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجوله 14 للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني عن فوز فريق الانتاج الحربي بقياده ايمن عبد العزيز بعد فوزه على فريق البلاستيك بقيادة أحمد علي بهدفين دون رد.

سجل الهدفين عبد الرحمن اللمبي في الشوط الأول ومحمود رجب في الشوط الثاني.

-فوز فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي على فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور بثلاثية مقابل هدفين.



تقدم فريق جمهورية شبين بهدف محمود غالي وتمكن ايسترن كومباني من تسجيل ثلاثية عن طريق محمود مرسي ومحمد انور اللمبي.

واختتم احمد طارق اهداف ايسترن كومباني.

وفي الدقائق الأخيرة استطاع جمهورية شبين من تسجيل الهدف الثاني.

-فوز فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال على فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو بهدف دون رد.

- تعادل فريق دياموند بقيادة محمد صلاح مع فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن بهدف لمثله تقدم فريق بنها بهدف ابو النور في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول وتعادل احمد جعفر في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وتختتم الجولة الجمعة بلقاء تيم إف سي مع الو ايجيبت.



