نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور أنجولا يدعم بيراميدز قبل مواجهة ساجرادا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من الجماهير الأنجولية على التواجد في مران فريق نادي بيراميدز الأول في العاصمة لواندا لتحية الفريق ودعمه قبل مواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وظل الجمهور يهتف لنادي بيراميدز ولاعبيه طوال المران، ورفع بعضهم قميصا يحمل صورة النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، والهتاف باسمه طوال المران.

وحرص ماييلي على تحية الجمهور الأنجولي والتقط معهم بعض الصور تقديرا لهم.