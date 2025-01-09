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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الترسانة ولافيينا في مواجهتي الجولة السادية عشر للمحترفين

حسم التعادل السلبى نتيجة مبارتي اليوم بختام الجولة السادسة عشر لدورى المحترفين.



حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة أحمد كشري مع نظيره فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو انور سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حسن الشاذلي.



وقام الحكم بطرد محمد الغازي لاعب المصرية للاتصالات حسام احمد في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق المصرية للاتصالات عند 31 نقطه محتلا المركز الثالث بينما ارتفع فريق الترسانة عند النقطة 27 محتلا المركز السادس.



ادار المباراة الحكم محمد الغازي حكم ساحه عاونةعلي علاء طلبة مساعد اول، وأحمد عبدالعزيز مساعد ثان، محمد مجدي عطوة حكم رابع.

وتعادل فريق لافيينا بقيادة حسين شكري مع فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسيوطي سبورت.



بهذه النتيجة يترفع رصيد منتخب السويس عند النقطة 18 محتلا المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة وارتفع رصيد فريق لافيينا عند النقطة 17 نقطة.

وادار المباراة الحكم محمد عبدالحافظ حكمً ساحة لمباراة لافيينا مع منتخب السويس، وعاونه أحمد طارق موسى مساعدًا أول، محمد سعيد عبدالله مساعدًا ثانيًا، أحمد ربيع سيد حكمًا رابعًا

ترتيب المجموعة

1-المقاولون العرب 34 نقطة

2- وادي دجلة 32 نقطة

3-المصرية للاتصالات 31 نقطة

4-كهرباء الاسماعيليه 28 نقطة

5- ابو قير للاسمده 27 نقطة

6- الترسانة 27 نقطة

7- بروكسي 24 نقطة

8- بترول أسيوط 22 نقطة

9- اسوان 20 نقطة

10- القناة 19 نقطة

11- الداخلية 19 نقطة

12- السكة الحديد 18 نقطة

13- البلدية 18 نقطة

14- راية 16 نقطة

15- منتخب السويس 17 نقطة

16- لافيينا 16 نقطة

17- طنطا 14 نقطة

18- المنصورة 14 نقطة

19- سبورتنج 11 نقاط

20- ديروط 10 نقاط