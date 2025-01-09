نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غنيم يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير سيتي كلوب بنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير الأعمال الجاري تنفيذها بنادي سيتي كلوب، وذلك بحضور العميد أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات وياسر رملي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب وأيمن صلاح نائب رئيس شركة سيتي كلوب، وباقي أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وممثلي القطاعات الهندسية والإدارية والعلاقات الحكومية والتشغيل والعلاقات العامة والأمن.

وتفقد المحافظ مستجدات وسير أعمال التطوير التي يتم تنفيذها على عدة مراحل متدرجة،وذلك ضمن الخطة العامة لتطوير فروع أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية تحت شعار "بنبني نادي يبني جيل"،ووفق استراتجية ينفذها مجلس إدارة المجموعة لاستكمال المنشآت بكافة الأفرع ومدها بالأجهزة الحديثة وبحسب برنامج وجدول زمني مُحدد.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن سير الأعمال التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى وشملت: كيدز اريا "منطقة أطفال"، مناطق جلوس،مبنى ألعاب إلكترونية، مسجد، حمامات، جيم رجالي ونسائي، مبني تغيير ملابس، بوابة، فيما تتضمن المرحلة الثانية:ملاعب خماسي، ملعب متعدد، ملاعب تنس، الصالة المغطاة،مناطق جلوس للأعضاء، مبني تغير ملابس، بينما تشمل المرحلة الثالثة:المبنى الاجتماعي، حمام سباحة عائلي، حمام سباحة، مناطق جلوس للأعضاء، مبني تغيير ملابس.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى،خاصة وأنها تجمع بين السرعة والجودة،وتعد إضافة هامة ونوعية ليس على مستوى الإنشاءات والجوانب الرياضية فقط بل على المستوى والجوانب الاجتماعي والترفيهية،مؤكدا أن تطوير النادي سيدعم المنظومة الرياضية بالمحافظة من القيمة المضافة التي ستتحقق بالانتهاء من هذا المشروع الحيوي، حيث يعتبر المشروع دفعة جيدة في مجال تدعيم البنية التحتية ليمثل فرصة كبيرة وداعمة لجهود النهوض بقطاع الرياضة بالمحافظة وفرصة ومتنفسا لأهالي بني سويف.

وكان المحافط "د.محمد هاني غنيم" قد التقى بمكتبه قبيل تفقده لأعمال التطوير مسؤولى شركتي استادات وسيتي كلوب،وتم استعراض ومناقشة خطة وتفاصيل أعمال التطوير والجدول الزمني لكل مرحلة "على حدة"،حيث أكد المحافظ أهمية الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، نظرا لأهميته الحيوية لدعم البنية التحتية الرياضية بالمحافظة.