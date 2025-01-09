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أحمد جودة - القاهرة - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تعيين عبد الحليم علي نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق في منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم، كما تم تعيين أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي الأسبق في منصب المدرب، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

عبد الحليم علي مديرا للكرة بنادي موردن سبورت

وجاء توقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة الكابتن أيمن منصور والمهندس هشام حافظ.