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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي وست هام يونايتد رسميًا، اليوم الخميس، تعيين المدرب الإنجليزي جراهام بوتر مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لنظيره الإسباني المقال جولين لوبيتيجي.

رسميًّا.. جراهام بوتر مديرًا فنيًّا لوست هام

نشر وست هام بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "يسعدنا الإعلان عن تعيين جراهام بوتر مدربًا للفريق، وسينضم المدرب 49 عامًا إلى هامرز بموجب عقد مدته عامين ونصف العام، وسيتولى مسؤولية فريقه الجديد لأول مرة عندما يسافر أيرونز إلى أستون فيلا، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة".