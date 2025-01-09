نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوك حول مشاركة موسيالا في مواجهة مونشنجلادباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح الدولي جمال موسيالا في مواجهة فريقه بايرن ميونيخ ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، وفقا لما أعلنه النادي البافاري في بيان الخميس.

شكوك حول مشاركة موسيالا في مواجهة مونشنجلادباخ

وقال بطل ألمانيا 33 مرة إن لاعبه الشاب (21 عاما) يعاني من "عدوى الإنفلونزا ويتعيّن عليه أن يأخذ قسطا من الراحة وبالتالي فهو غير قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية قبل المباراة المقبلة في الدوري أمام مونشنجلادباخ"، علما أنه غاب عن المباراة الودية التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمسوي 6-0 في بداية الأسبوع.

وتعود عجلة الدوري الألماني إلى الدوران من جديد في نهاية هذا الأسبوع بعد ثلاثة أسابيع من التوقف الشتوي بإقامة المرحلة السادسة عشرة.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 36 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط على حامل اللقب باير ليفركوزن الذي يحلّ ضيفا على بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة افتتاحا مساء الجمعة.