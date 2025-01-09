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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادى لافيينا فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه منتخب السويس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت ضمن منافسات الجولة 16 بدورى القسم الثاني 'أ' المحترفين.

لافيينا ومنتخب السويس "حبايب" بدورى المحترفين

المباراة جاءت متوسطة الأداء من الفريقان حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب فى ظل حرص الفريقان على التحفظ الدفاعى لعدم خسارة المواجهة.

وشهدت المباراة بالدقيقة 13 بالشوط الأول اخطر فرص اللقاء حيث تعاطفا العارضة والقائم مع احمد السعدني حارس مرمى منتخب السويس فيما شهدت الدقيقة 13 بالشوط الثانى مطالبة جهاز فنى منتخب السويس لحكم اللقاء باحتساب ضربة جزاء وكذلك فى الدقيقة 6 من الوقت بدل من الضائع من المباراة من خلال مطالبة جهاز فنى لافيينا لحكم اللقاء باحتساب ضربة جزاء لصالح فريقهم.

وحصل كلا من سيد على وأحمد السعدنى لاعبي منتخب السويس وتيكو لاعب لافيينا على الكارت الاصفر ومحمد رأفت إدارى لافيينا على الكارت الأحمر.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد عبد الحافظ وعاونه احمد طارق ومحمد سعيد وأحمد ربيع حكما رابعا وياسر سيد مقيم حكام وشوقى الجبالى مراقب مسابقات.



ليرتفع رصيد لافيينا للنقطة 16 بالمركز الخامس عشر فيما ارتفع رصيد منتخب السويس للنقطة 17 بالمركز الرابع عشر.

