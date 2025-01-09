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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته لمواجهة فريق الخلود، وذلك في مرانه الذي أقيم عند الساعة الرابعة مساءً.

الاتفاق يختتم تحضيراته لمواجهة الخلود في دوري روشن السعودي

واستهل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد الحصة التدريبية بعقد اجتماع فني مع اللاعبين.

وخضع اللاعبون لتدريبات لياقية وبدنية مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني، قبل أن يتم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة.

وفي السياق نفسه تأكدت جاهزية اللاعب عبدالإله المالكي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه بشكل كامل من الاصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب في خليجي زين 26.

واختتمت الحصة التدريبية بتمارين خاصة على الكرات الثابتة لتعزيز دقة تنفيذها خلال المباراة.