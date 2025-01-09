نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة مايوركا في نصف نهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ريال مايوركا، مساء اليوم الخميس الموافق 8 يناير الجاري في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في كأس السوبر الإسباني

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت مصر؛ على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام مايوركا في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينغا - فيدي فالفيردي.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في السوبر الإسباني

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، وقنوات MBC MASR هي التي ستقوم بإذاعة مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني في موسمه الحالي 2024-2025 داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

