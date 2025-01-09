نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام أبو قير للأسمدة.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الأخيرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.