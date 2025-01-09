نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا

يلتقي الفريق الملكي مع ريال مايوركا، مساء اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 على ملعب "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، ميندي.

خط الوسط: داني سيبايوس، فالفيردي، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، كيليان مبابي، رودريجو

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.