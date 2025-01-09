نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك: هاجمت الحكم علنا وفي وجهه.. ما حدث شيء مستفز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فان دايك قائد فريق ليفربول عقب نهاية مباراة الذهاب بينهم وبين توتنهام هوتسبير في نصف نهائي كأس الكارباو، عن الظلم التحكيمي الذي تعرضوا له.

انتهت مباراة ليفربول ضد صاحب الارض فريق توتنهام هوتسبير في ذهاب نصف نهائي كأس الكارباو بخسارة الضيوف بنتيجة هدف واحد دون رد، سجله برجلي في الدقيقة ٨٨.

يلتقي فريق ليفربول مع فريق نوتنجهام فورست يونايتد ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 يناير المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

فان دايك يخرج عن صمته

فان دايك عن حديثه مع الحكم بعد نهاية المباراة: "ارتكب الحكم خطأً وأخبرته بذلك. هو يعتقد أنه لم يخطئ لكن الأمر كان واضحًا جدًا في رأيي."

تابع فان دايك حديثه: "كان يجب أن يُطرد (بيرغفال)، هناك حكم ساحة وهناك مساعد حكم وهناك حكم رابع وهناك تقنية فيديو ومع ذلك لم يتلقى البطاقة الحمراء."

جاء حديث فان دايك تعقيب على هدف توتنهام هوتسبير الذي انتصر به، وأنه مشكوك في صحته.