نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل النصر أمام الأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الأخدود، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.



موعد مباراة النصر ضد الأخدود

يلتقي النصر مع ضيفه الأخدود، مساء اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود

حراسة المرمي: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، سيماكان، سالم النجدي

خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: أنخيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، بينما يتواجد الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وتنقل مباراة النصر والأخدود عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

