رد عمر مرموش على عرض مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - بات الدولي المصري عمر مرموش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانفكورت الألماني، قريبًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن عمر مرموش نجم آينتراخت فرانفكورت، وافق على الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف رومانو:" مرموش منح الضوء الأخضر للنادي الإنجليزي لحسم صفقة التعاقد معه خلال الانتقالات الحالية".

وتابع:" إدارة مانشستر سيتي تعمل في الوقت الحالي على ضم الدولي المصري إلى صفوف الفريق الإنجليزي خلال يناير الجاري من أجل تدعيم هجوم السيتي".

وارتبط مرموش خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر سيتي، في ظل تألقه الكبيرمع الفريق الألماني، حيث سجل 18 هدفًا وصناعة 12 آخرين في 24 مباراة هذا الموسم مع فرانفكورت.

