نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الزمالك أمام أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مباراة اليوم، المقررة في الساعة الثانية والنصف عصرًا على استاد القاهرة الدولي، يستعرض "دوت الخليج الرياضي" قائمة الغيابات في صفوف فريق الزمالك أمام أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

قائمة غيابات الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

يأتي الفريق الأبيض في هذه المباراة دون عدد من اللاعبين بسبب الإصابات أو عدم الجاهزية الفنية، وهم:

ناصر ماهر: يعاني من إصابة.

محمد حمدي: يعاني من إصابة.

أحمد حمدي: يعاني من إصابة.

مصطفى الزناري: يعاني من إصابة.

محمود بنتايج: غير جاهز من الناحية الفنية.

زياد كمال: غير جاهز من الناحية الفنية.

نتائج مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر

في منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، شهدت المباريات الماضية العديد من النتائج المثيرة:

بتروجيت 3 (0-0) 4 المقاولون العرب (ركلات ترجيح).

زد اف سي 3-1 ديروط.

الجونة 2-0 القناة.

فاركو 3-1 الترسانة.

إنبي 1-0 حرس الحدود.

طلائع الجيش 4 (2-2) 3 الأوليمبي (ركلات ترجيح).

الإسماعيلي 1-0 طنطا.

البنك الأهلي 1-0 بترول أسيوط.

سموحة 1-0 منتخب السويس.

سيراميكا كليوباترا 3-0 لافيينا اف سي.

غزل المحلة 1-0 سبورتنج.

مودرن سبورت 5-2 الشمس.

الاتحاد السكندري 0-2 تيم إف سي.