نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان حسين لبيب.. أول رد فعل من الزمالك على احتفال إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع، كان بطلها اللاعب إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد احتفاله بطريقة غير معتادة باستخدام «بالونة» بيضاء عقب تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك نادي سموحة. جاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل للموسم الكروي 2024-2025.

رئيس الزمالك يوجه تحذيرات للاعبيه

كشف الإعلامي هاني حتحوت عبر تصريحات تلفزيونية عن أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قد أصدر تحذيرات صريحة للاعبي فريقه بشأن طريقة احتفالهم بعد تسجيل الأهداف.

وأضاف حتحوت: "حسين لبيب طلب من لاعبي الزمالك تجنب الاحتفال باستخدام البالونات أو تقليد الاحتفال الذي قام به إمام عاشور خلال مباراته مع الأهلي أمام سموحة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتصرفات رياضية تعكس احترافية النادي".

أوضح حتحوت أن احتفال إمام عاشور باستخدام بالونة بيضاء أثار العديد من التفسيرات، حيث اعتبر البعض أنها رسالة موجهة لفريقه السابق نادي الزمالك، مما أدى إلى حالة من الجدل الكبير بين جماهير الناديين.

وأشار الإعلامي إلى أن احتفال إمام عاشور ربما كان يحمل طابعًا شخصيًا أو عفويًا، لكنه فُسر على نحو آخر من قبل بعض المشجعين، مما أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

إمام عاشور يوضح موقفه

وفي محاولة لتهدئة الأجواء، نشر اللاعب إمام عاشور صورة عبر حساباته الشخصية تجمعه بطفلته، يظهر فيها وهو يحتفل معها بـ«بالونة» بيضاء، بنفس الطريقة التي احتفل بها خلال المباراة. اعتبر البعض هذا المنشور توضيحًا بأن الاحتفال كان عائليًا وشخصيًا بعيدًا عن أي رسائل موجهة.