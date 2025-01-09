نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزوراء العراقي يوضح سبب الانسحاب من صفقة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سعيد المنسق الإعلامي لنادي الزوراء العراقي إن النادي العراقي تفاوض بالفعل مع محمود كهربا خلال الفنرة الماضية.

الزوراء العراقي: أوقفنا مفاوضاتنا مع كهربا بسبب طلبات الأهلي المالية

وتابع أحمد سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "لم يحدث تواصل شخصي مع اللاعب ولكن تواصلنا مع وكيله وأرسلنا عرض رسمي من نادي الزوراء إلى النادي الأهلي لإستعارة محمود كهربا".

وأضاف: "الوكيل أبلغنا بالطلبات المالية الخاصة باللاعب وكذلك طلبات النادي الأهلي المالية وبكل صراحة الطلبات كانت كبيرة بالنسبة لفترة التعاقد".

واستطرد: "طلبنا استعارة اللاعب ولم نطلب شراء عقده، وبعدما علمنا بطلبات الأهلي واللاعب أبلغنا الوكيل بإيقاف المفاوضات مع ذلك يبقى كهربا لاعب مهم ومن الممكن أن نتحرك لضمه في الموسم القادم".

واختتم: "إدارة نادي الزوراء كانت تأمل التعاقد مع كهربا وأن يشكل إضافة كبيرة للفريق والدوري العراقي".