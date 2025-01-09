نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الجوهرة المشعة" ليتأهل بذلك إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني

افتتح بابلو جافي أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 17، بعد عرضية أرضية من أليخاندرو بالدي من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها جافي بتسديدة مباشرة، مرت من بين أقدام الحارس سيمون وسكنت الشباك.

وأضاف لامين يامال الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 53، بعد تمريرة من جافي إلى يامال الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.