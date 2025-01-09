نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يهزم أتلتيك بيلباو ويتأهل لنهائى السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز أمام أتلتيك بيلباو بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني

أرسل جول كوندي لاعب برشلونة في الدقيقة 4، عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رافينيا بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت أعلى العارضة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح برشلونة في الدقيقة 10، نفذها رافينيا بتسديدة رائعة، ولكن أبعدها الحارس سيمون من يمين مرماه.

وسجل بابلو جافي أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 17، بعد عرضية أرضية من أليخاندرو بالدي من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها جافي بتسديدة مباشرة، مرت من بين أقدام الحارس سيمون وسكنت الشباك.

وأهدر رافينيا دياز انفرادًا تامًا بمرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 23، بعد تمريرة من لامين يامال إلى رافينيا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس سيمون بقدمه اليسرى.

وكاد إينياكي وليامز أن يسجل هدف التعادل لصالح أتلتيك بيلباو في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 1+45، بعد تسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس فويتشيك تشيزني.

ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 53، بعد تمريرة من جافي إلى يامال الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أتلتيك بيلباو في الدقيقة 82 بداع التسلل على أوسكار دي ماركوس قبل تسجيله للهدف.

وفي الدقيقة 86، ألغى حكم اللقاء هدفًا آخر لصالح أتلتيك بيلباو بداع التسلل على إينياكي ويليامز قبل تسجيله للهدف.