نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من نكونكو لـ إمام عاشور.. بالونة بيضاء تهز ميت عقبة "تقرير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضجة كبيرة سادت الشارع الرياضي المصري وذلك بعدما جاء من بعيد نجم الأهلي الحالي والزمالك السابق إمام عاشور ليثير الجدل ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير القطبين من جديد وذلك بعد الاحتفال المثير للجدل عقب إحرازه الهدف الثاني لفريقه أمام سموحة بالدوري المصري الممتاز الذي جاء هذه المرة مختلفًا وجديدا على الملاعب المصرية وذلك بعد أن أخرج من جواربه بالونا أبيض ووضعه بعد نفخه تحت حذائه في مشهد فسره البعض بأنه إهانة لنادي الزمالك لتشتعل مع هذه اللقطة مواقع التواصل. فالبعض كان مدافعًا بأن هذا الاحتفال معتاد في كل دول العالم والبعض الآخر رأي بأنه يزيد التعصب ووصفوها بالمشينة وتساءل البعض الآخر لماذا احتفل إمام ببالون لونه أبيض؟

ولذلك حرصت جريدة "دوت الخليج الرياضي" على أن تعرض في هذا التقرير ما يدور في هذا الاحتفال وما قصته وطريقة احتفال اللاعبين به

- نكونكو مبتكر احتفال البالون في الملاعب

لم يكن احتفال إمام عاشور هو الأول من نوعه أو مبتكرا، بل هو معتاد في ملاعب العالم وكان صاحب السبعة والثلاثين عامًا الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الإنجليزي هو أول من أدخل احتفال البالون للملاعب وذلك عندما كان في نادي لايبزيج الألماني وبعد تسجيله هدفا في مرمى شاختار بدوري أبطال أوروبا،، أخرج نكونو بالونا أحمر كلون قميص فريقه، ونفخه ثم تركه يطير في الهواء.

وكررها بعد ذلك في أكثر من مناسبة، عندما انتقل إلى فريق تشيلسي، كان يستخدم بالونا ازرق كلون قميص البلوز.

- البليهي ملك الاحتفالات المثيرة

وانتقل مشهد الاحتفال بالبالون إلى ملاعبنا العربية عن طريق اللاعب المثير للجدل باحتفالاته الغريبة كغرز علم الهلال في وسط ملعب النصر عقب إحدى مباريات "ديربي الرياض".وركوب سيارة الإسعاف وخلع الحذاء في مرة أخرى، وغيرها من الاحتفالات التي أثارت الجدل. مدافع الهلال ونجم المنتخب السعودي علي البليهي والذي فعل احتفال البالون مع الزعيم الهلالي وكان يستخدم بالونا أزرق خلال احتفاله بتسجيل أهدافه مع الفريق كما كان يستخدم بالون باللون الأخضر عند تسجيله أهداف مع الصقور وذلك نسبة لألوان قمصان الفريق.

لكن إمام عاشور عند احتفاله استخدم بالون باللون الأبيض وهو اللون الأساسي لفريقة السابق والغريم التقليدي لفريقه الحالي ولم يستخدم اللون الأحمر لون فريقه كما أنه لم يتركه يطير في الهواء مثلما فعل ما سبقوه بل تعمد وضعه تحت الحذاء، في تصرف غريب وهذا ما أثار الجدل داخل الوسط الرياضي في مصر واشتعل معها صفحات التواصل الإجتماعي.

ـ احتفال عاشور يشعل الوسط الرياضي في مصر

تعرض نجم الأهلي إمام عاشور عقب مباراة سموحة للعديد من الانتقادات وذلك بعد أن اعتبر البعض أن البالون الأبيض يشير إلى نادي الزمالك فريقه القديم.

وطالب أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق، معاقبة اللاعب بسبب هذا الاحتفال.

وقال يونس في تصريحات تليفزيونية "الاحتفال بهذا الشكل غير مقبول وخارج عن إطار النادي الأهلي، على اللاعب أن يراجع نفسه.

ويجب ألا يفكر اللاعبون في طرق احتفالات خارجة، وأتصور أن هناك لجنة مسابقات وستسجل كل شيء فعله اللاعب".

كما استنكر خالد العامري، شقيق نائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق،، احتفال عاشور ونشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "الأهلي فوق الجميع.. احتفال البالونة الذي قام به إمام عاشور هو احتفال سافل بكل معنى الكلمة بالقياس للقيم اللي اتربينا عليها، عليه أن يحسن اختيار الطريقة اللي يحتفل بها ما دام أنه يرتدي تي شيرت النادي الأهلي ولا يوجد أي مبرر لاختيار اللون الأبيض ثم يضعها تحت حذائه".

ـ عاشور يوضح سبب الاحتفال

وعقب المباراة نشر نجم الأهلي عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي صورة له مع ابنته وهو ينفخ بالونا أبيض ليرد بها على الانتقادات التي وجهت له بعد استخدام هذا الاحتفال.