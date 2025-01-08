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أحمد جودة - القاهرة - قال المدير الفني لفريق آرسنال، ميكيل أرتيتا، إن خسارة فريقه أمام نيوكاسل 0-2 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لا تعكس أداء فريقه، وألمح إلى أن الكرة التي استخدمت في المباراة، التي أقيمت على ملعب الإمارات، أعاقت لاعبيه.

ارتيتا: الكرة الجديدة أحد أسباب الهزيمة أمام نيوكاسل

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن آرسنال أهدر العديد من الفرص، وقد تضاءلت آمال الفريق في التأهل للمباراة النهائية للبطولة التي تقام على ملعب ويمبلي في مارس المقبل، بعدما قدم فريق نيوكاسل عرضًا رائعًا بقيادة إيدي هاو.

وقال أرتيتا: "النتيجة لا تعكس سير المباراة، ولكن الحقيقة إنهم تميزوا بفعالية فائقة في الفرص التي أتيحت لهم، ونحن لم نكن كذلك".

وأضاف: "لم يحالفنا الحظ في بعض اللحظات، المرء يحتاج للحظ كي ترتد الكرة بالطريقة المطلوبة، وإلى الحدس أيضًا، سيتعين علينا أن نولد المزيد من ذلك".

وتستخدم كرة مختلفة في مباريات كأس الرابطة عن تلك التي يتم استخدامها في الدوري، وهو الأمر الذي شعر أرتيتا بأهميته عند سؤاله عن الأداء الضعيف لفريقه في إنهاء الهجمات.

وقال: "قمنا بتسديد الكثير من الكرات فوق العارضة".

وأضاف: "الأمر محير للغاية، الكرة تطير كثيرًا، إنها مجرد كرة مختلفة عن تلك المستخدمة في الدوري الممتاز، يجب أن نتأقلم على هذا، إنها تطير بشكل مختلف".

وأهدر كاي هافيرتز وجورين تيمبر العديد من الفرص الرائعة لآرسنال، ولعبوا ضربات رأس من مكان قريب للمرمى بعيدًا عنه، بينما كانت هناك محاولة لغابرييل مارتينيلي اصطدمت بالعارضة، كما تألق مارتين دوبرافكا، حارس نيوكاسل، في إنقاذ هدف من غابرييل.

وفي نهاية المطاف، كان إنهاء نيوكاسل الهجمات هو ما صنع الفارق، وخاصة تسديدة إيساك الغريزية التي كسرت التعادل.

وقال أرتيتا عن المهاجم الذي ارتبط اسمه بشكل متكرر بالانتقال لآرسنال: "لسوء الحظ، شارك في الهدفين، لسوء الحظ، في المرتين اللتين حصل خلالهما على الكرة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "هذا ما تحصل عليه عندما يكون لديك الجودة الحقيقية في الهجوم، يمكنهم صنع الفارق".