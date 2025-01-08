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أحمد جودة - القاهرة - نظم الاتحاد المصري للچودو والايكيدو والسومو برئاسة الاستاذ محمد مطيع سيمينار المدربين والحكام لعرض تعديلات قانون الجودو التي اقرها الاتحاد الدولي للجودو 2024 - 2028، بقاعة الاجتماعات في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة 309 مدرب وحكم وبعض من رموز اللعبه وبحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العميد إيهاب أبو زيد، الأستاذ محمد السيد والاستاذ محمد سالم، المدير التنفيذي للاتحاد.

الجودو ينظم سيمينار المدربين والحكام لعرض التعديلات الجديدة

وحاضر خلال السيمينار اليوم الحكم الدولي تامر عبد الفتاح، والمدرب الدولي باسم الحسيني.

ويأتي هذا السيمينار في إطار خطه الاتحاد برئاسه الاستاذ محمد مطيع بنشر اللعبه وتثقيف عناصرها الفنيه لتواكب المتغيرات الدوليه وتأتي هذه التعديلات التي أُعلن عنها خلال سيمينار الاتحاد الدولي للجودو الذي عُقد في إسطنبول خلال ديسمبر 2024، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من يناير 2025.