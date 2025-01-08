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أحمد جودة - القاهرة - قال لوثار ماتيوس، أسطورة فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، إنه ينبغي أن يتم منح جوشوا كيميتش شارة قيادة الفريق من أجل إقناعه بتجديد عقده.

ماتيوس: ينبغي على بايرن ميونخ أن يمنح كيميتش شارة القيادة

وقال ماتيوس لنسخة لصحيفة "شبورت بيلد" الألماني في عددها الصادر اليوم الأربعاء إنه ينبغي على بايرن أن يعرض شارة القيادة على كيميتش، سواء بشكل فوري، أو في الصيف المقبل.

وقال قائد المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 1990 إن مثل هذا القرار لن يضر نوير، أو المهاجم المخضرم توماس مولر، الذي قد يكون مرشحا هو الآخر.

وقال ماتيوس:" المسؤولون في نادي بايرن ميونخ والمدرب فينسنت كومباني ينبغي أن يفكروا في إمكانية ترقية كيميتش ليكون قائد الفريق قبل الأوان- رغم وجود مانويل نوير وتوماس مولر. وأقول هذا مع كامل احترامي لنوير ومولر".

وأضاف:" تولي المنصبين في نفس الوقت هو أمر تاريخي، وهو ما قد يعجبه وسيكون شرفا كبيرا له".

وأردف:"يمكنك أن تناقش تغيير القائد في الشتاء، رغم أن هذا من شأنه جلب اضطرابات للنادي قبل بداية النصف الثاني من الموسم".

وأكد:"لكني سأجعل كيميتش قائد الفريق الموسم المقبل على أقصى تقدير- رغم التمديد الوشيك لعقد نوير. يمكن لمانويل أن يتعامل مع هذا، لا يجب أن يصر على أن يكون القائد بعد كل هذه السنوات".