وست هام يلغي المؤتمر الصحفي مع اقتراب بوتر من تولي تدريب الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - ألغى فريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر إقامته بحضور جولين لوبيتيجي، حيث يبدو أن النادي بات قريبا للغاية من إقالة المدرب الإسباني وتعيين جراهام بوتر مديرا فنيا جديدا.

ويستهام يلغي المؤتمر الصحفي مع اقتراب بوتر من تولي تدريب الفريق

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة مع مدرب برايتون وتشيلسي السابق، حيث يتبقى الاتفاق على تفاصيل قليلة في العقد.

وقاد لوبيتيجي التدريب كالمعتاد أمس الثلاثاء، ولكن يبدو أن فترة ولايته قج وصلت لنهايتها بعد أقل من ثمانية أشهر من توليه المنصب خلفا لديفيد مويس، حيث ألغى ويستهام، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي والذي كان من المقرر أن يحضره المدير الفني للحديث عن مواجهة أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدفع المدرب الإسباني بذلك ثمن الخسارتين الثقيلتين المتتاليتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي في فترة عيد الميلاد، حيث يقبع ويستهام في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري.

لكن الطريقة التي سارت بها الأمور لم تنعكس بشكل إيجابي على ويستهام.

وواصل لوبيتيجي الاستعداد لمباراة أستون فيلا رغم علمه بأن البحث يجري عن خليفة له.

وابتعد تيم ستيدين، المدير التقني، الذي أراد التعاقد مع بوتر في الصيف، عن ملعب التدريب وسط تقارير تشير لوجود خلاف بينه وبين لوبيتيجي /58 عاما/.

وصار وجود ستيدين في منصبه مهددا أيضا، وذلك بعدما قام الألماني البالغ من العمر 45 عاما بإنفاق 130 مليون جنيه إسترليني (163 مليون دولار) في الصيف، حيث تعاقد مع تسعة لاعبين من بينهم نيكلاس فولكروج، مهاجم بوروسيا دورتموند، وماكس كيلمان، قائد فريق وولفرهامبتون.