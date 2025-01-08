نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري جونزاليس، جافي.

خط الهجوم: رافينيا، فيرمين لوبيز، روبرت ليفاندوفسكي.

