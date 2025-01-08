نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصيلحى ينهى إجراءات فسخ التعاقد مع بابا فاسيليو وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتماعا صباح اليوم مع القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني السابق. لفريق كرة القدم بالنادي.

وتم الاتفاق بين الطرفين خلال الاجتماع على فسخ التعاقد بين الطرفين وسداد الشرط الجزائي للقبرصى بابا فاسيليو.

وأعرب محمد مصيلحى عن تمنياته بالتوفيق لبابا فاسيليو فى خطواته القادمة مؤكدًا ان نادى الاتحاد السكندرى يسيطر الأصول والاحترام على جميع اتفاقاته وتعاقداته.

وكانت إدارة نادى الاتحاد السكندرى قررت أمس اختيار طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق خلفا لبابا فاسيليو.

وضم الجهاز المعاون منير عقيله مدرب عام، محمد لطفى مدرب والسيد السويركى مدرب حراس المرمى والإبقاء على الجهاز الإدارى والطبى.

ومن المقرر أن ينضم مدربًا اخر للجهاز خلال الأيام المقبلة.

وعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أمس اجتماعا مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بدء التدريب.

وطلب مصيلحى من اللاعبين فتح صفحة جديدة والعودة للانتصارات ومصالحة الجماهير.

وقاد طلعت يوسف التدريب الأول أمس ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي بفرع سموحه استعدادا لمباراة زد المقرر لها يوم السبت المقبل.