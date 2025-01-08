الرياضة

شبانة يكشف تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور بعد أزمة (البالونة)

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل المكالمه التي جمعت بينه وبين إمام عاشور لاعب عقب مباراة سموحة حول أزمة احتفال البالونة الذي قام به عقب تسجيله الهدف الثاني.

شبانة يكشف تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور بعد أزمة (البالونة)


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إمام عاشور أكد له أن هذا الإحتفال لا علاقة له بالزمالك من قريب.. وإنه كان يخطط لهذا الإحتفال منذ فترة بعدما كان يداعب طفلته الصغيرة ببالون أبيض وانفجرت البالون ضحكت إبنته فوعدها بأن يحتفل بالبالون الأبيض و"يفرقعها" من أجلها.

وأضاف شبانة بأن إمام أكد له أنه نشر صورة بالبالون الأبيض مع طفلته عبر السوشيال ميديا ولم يعقب عليها أحد من جماهير الأهلي أو إتهمه بأنه يغازل الزمالك.. مشيرا إلى أن اختيار اللون جاء بالصدفة ولم يكن مخطط له.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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