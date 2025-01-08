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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل المكالمه التي جمعت بينه وبين إمام عاشور لاعب الأهلي عقب مباراة سموحة حول أزمة احتفال البالونة الذي قام به عقب تسجيله الهدف الثاني.

شبانة يكشف تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور بعد أزمة (البالونة)



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إمام عاشور أكد له أن هذا الإحتفال لا علاقة له بالزمالك من قريب.. وإنه كان يخطط لهذا الإحتفال منذ فترة بعدما كان يداعب طفلته الصغيرة ببالون أبيض وانفجرت البالون ضحكت إبنته فوعدها بأن يحتفل بالبالون الأبيض و"يفرقعها" من أجلها.

وأضاف شبانة بأن إمام أكد له أنه نشر صورة بالبالون الأبيض مع طفلته عبر السوشيال ميديا ولم يعقب عليها أحد من جماهير الأهلي أو إتهمه بأنه يغازل الزمالك.. مشيرا إلى أن اختيار اللون جاء بالصدفة ولم يكن مخطط له.

