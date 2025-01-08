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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

معلق مباراه برشلونة وأتلتيك بلباو في السوبر الإسباني

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويقوم فهد العتيبي وأحمد النفيسة بمهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو في بطولة كأس السوبر الإسباني.

