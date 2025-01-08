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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعيين إريك شيل مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني وأوكل إليه مهمة إحياء آمال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في التأهل لكأس العالم 2026.

إريك شيل مدربًا جديدًا لنيجيريا

وكان آخر منصب دولي للمدرب (47 عامًا) هو تدريب مالي لمدة عامين وقادهم إلى دور الثمانية في كأس أمم إفريقيا 2023 حين خسروا بركلات الترجيح أمام منتخب ساحل العاج صاحب الضيافة.



ولد قلب الدفاع السابق في أبيدجان لكنه خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مالي، وقضى مسيرته الكروية في فرنسا وأبرزها مع نادي لانس.

وتستأنف نيجيريا مشوارها في تصفيات كأس العالم في مارس (آذار) عندما تسافر لمواجهة رواندا قبل أن تستضيف زيمبابوي.

وحصد منتخب نيجيريا ثلاث نقاط فقط من مبارياته الأربع الافتتاحية في المجموعة الثالثة ويتأخر عن منتخبات رواندا وجنوب إفريقيا وبنين وكلها حصلت على 7 نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات 2026 في أمريكا الشمالية بينما يدخل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني الملحق مع إمكانية الحصول على مكان إضافي.