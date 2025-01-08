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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق دهوك على مضيفه كربلاء بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

دهوك يفوز على كربلاء وسط أجواء مثيرة في الدوري العراقي

وتقدم دهوك بهدف مبكر سجله باشانج عبد الله بعد مرور تسع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي.

وأدرك كربلاء التعادل بهدف سجله دياين في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل بيتر كوركيس الهدف الثني لدهوك في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وكانت الدقائق الأخيرة من المباراة مثيرة للغاية حيث حصل الإيفواري يانيك زاكري لاعب دهوك على بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بعد إلقاء الكرة في وجه أحد لاعبي كربلاء.

كما اضطر حكم الساحة لإنهاء المباراة قبل موعدها في الدقيقة 95 بعد إصابة الحكم المساعد حسين فلاح ونقله إلى المستشفى بعد إلقاء حجر على رأسه من المدرجات.

وحقق دهوك فوزه الثاني على التوالي والسادس في مشواره ببطولة الدوري ليرتقي للمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

أما كربلاء تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم.

وفي مواجهة أخرى فاز النفط على الميناء بهدف وحيد سجله أحمد صبري في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

ورفع النفط رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الميناء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.