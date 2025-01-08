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أحمد جودة - القاهرة - أُوقف المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مبارتين بعد طرده خلال فوز فريقه ريال مدريد على فالنسيا الجمعة في الدوري الإسباني لكرة القدم، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي.

إيقاف فينيسيوس جونيور مبارتين

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني اللاعب الدولي، بعد طرده في الدقيقة 79 من المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا، بعدما أمسك حارس الخصم المقدوني الشمالي ستولي ديميترييفسكي بعنقه إثر مشاجرة بين اللاعبين.

ورغم خروج نجم الفريق الملكي وتخلف فريقه بهدف، قلب ريال الطاولة على مضيفه وسجل هدفين متأخرين عبر الكرواتي لوكا مودريتش والإنجليزي جود بيلينغهام منحاه الفوز.

وسيغيب ابن الرابعة والعشرين عن مبارتي فريقه المقبلتين في الدوري أمام لاس بالماس وبلد الوليد، لكن بمقدوره المشاركة في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، حيث يلعب ريال الخميس مع ريال مايوركا في نصف النهائي.