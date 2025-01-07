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أحمد جودة - القاهرة - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة الدوري وتسجيل الأهلي هدفين وحصد النقاط الثلاث.

مارسيل كولر يتحدث عقب الفوز على سموحة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: وضعنا في المباراة كان صعبًا من البداية بسبب الغيابات، بالإضافة إلى أننا تعرضنا خلال المباراة لإصابة 4 لاعبين بينهم اثنان سيكون غيابهما طويلًا.

واستكمل كولر: بسبب الإصابات لجأت لتغيير بعض المراكز، ولكن اللاعبين قدموا أداءً رجوليًّا لتحقيق الفوز، ولكن لم نكن في حالة الهدوء المطلوب، الذي وجهت إليه اللاعبين قبل المباراة وبين شوطي اللقاء.

وواصل مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: في الشوط الثاني لم نكن جيدين في الضغط والاحتفاظ بالكرة بعد تقدمنا في النتيجة، وكان هناك خسارة للكرة نتيجة للتمرير الخاطئ، لكن في المجمل الأهلي نجح في السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز بهدفين.

