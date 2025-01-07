نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كريم بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الهلال في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، تشكيل الفريق الرسمي استعدادا لخوض الكلاسيكو المنتظر أمام الهلال، في إطار منافسات كأس الملك، لموسم 2024-2025.

الاتحاد يواجه الهلال في كأس الملك

ويحتضن ملعب المملكة آرينا، القمة النارية بين الهلال والاتحاد، ضمن فعاليات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر، أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، تحت صافرة الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

وتأهل عميد الأندية السعودية إلى دور ربع نهائي كأس الملك، بعدما أطاح في أكتوبر الماضي بنظيره الجندل بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل الاتحاد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: ماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي - سعد الموسى.

▪︎خط الوسط: فابينيو تفاريس - نجولو كانتي - حسام عوار.

▪︎خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الملك لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC sports 5HD

