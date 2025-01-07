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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، عن التشكيل الرسمي للفريق، استعدادا لخوض الكلاسيكو أمام الاتحاد، في إطار منافسات كأس الملك.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الاتحاد في كأس الملك

ويحتضن ملعب المملكة آرينا، القمة النارية بين الهلال والاتحاد، ضمن فعاليات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر، أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، تحت صافرة الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

وصعد الزعيم إلى دور ربع نهائي كأس الملك، بعدما حقق الفوز في أكتوبر الماضي على نظيره الطائي بأربعة هداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل الهلال، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

▪︎خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - عبدالله الحمدان.

▪︎خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الملك لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC sports 5HD