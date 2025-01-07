نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البليهي ونكونكو الأبرز.. 3 نجوم سبقوا إمام عاشور في احتفال "البالونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، الأنظار إليه بسبب طريقة احتفاله الغريبة بالهداف أمام سموحة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من دوري NILE.

البليهي ونكونكو الأبرز.. 3 نجوم سبقوا إمام عاشور في احتفال "البالونة"

ونجح إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي في تسجيل ثاني أهداف المارد الأحمر في شباك سموحة بالدقيقة 51، ليحتفل بطريقة غريبة بعدما أخرج "بالونة بيضاء"، محتفلا بطريقة كوميدية بهدفه أمام الفريق السكندري.

وأثار احتفال إمام عاشور جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة أن البالونة جاءت باللون الأبيض وهو لون قميص الغريم التقليدي الزمالك مما اعتبرها البعض سخرية من المنافس.

احتفال إمام عاشور بـ "البالونة" ليس الأول من نوعه في عالم كرة القدم بل سبقه بعض اللاعبين الذين احتفلوا بنفس الطريقة أبرزهم:

- كريستوفر نكونكو

الفرنسي كريستوفر نكونكو من أبرز اللاعبين الذين احتفلوا بـ "البالون" في ملاعب كرة القدم بعد تسجيله للأهداف، وذلك سواء مع لايبزيج الألماني أو تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح أن السبب وراء احتفاله هذا يرجع بسبب حب ابنه الصغير للبالونات، ولذا حرص على الاحتفال بالونة بعد تسجيله هدفًا واعجبت طريقة الاحتفال ابنه لذلك يكرره بشكل مستمر.

- علي البليهي

احتفل السعودي علي البليهي لاعب نادي الهلال بـ "البالونة" أيضًا حيث قام بنفخ "بالونة" زرقاء عقب تسجيله هدفًا في فوز فريقه في مرمى الفيحاء ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك عام 2023.

وأثار البليهي جدلا واسعا عندما كرر احتفاله بنفس الطريقة في مباراة ضد الرائد ولكنه استخدم بالونة باللون الأصفر مما دفع البعض يؤكد أنها جاءت للسخرية من غريمه التقليدي النصر الذي يرتدي القميص الأصفر.

- أحمد الخميسي

احتفل أحمد الخميسي لاعب منتخب عمان بتأهل فريقه لنهائي كأس الخليج في النسخة الأخيرة بنفخ "بالونة" حمراء عقب الفوز على منتخب السعودية 2-1 مما اعتبره البعض سخرية من علي البليهي نجم المنتخب السعودي والمعروف بطريقة الاحتفال هذه بالأهداف.