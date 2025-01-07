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أحمد جودة - القاهرة - فوز الإعلاميين والطائرات وأورانج وكاسكادا بدوري القسم الثالث

واصل فريق الإعلاميين انتصاراته المتتالية بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث بالفوز على فريق ابو النمرس بهدف دون رد سجله عبداللة جمال.

- عاد فريق كاسكادا للانتصارات مره اخرى بعد فوزه خارج ملعبه على فريق شبرامنت برباعية مقابل هدفين سجلها الحر هدفين وعلى سعد وحسام باولو هدف لكاسكادا.

وحقق فريق الطائرات مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز علي فريق بشتيل بهدفين مقابل هدف

وفاز فريق اورانج على فريق حدائق الاهرام بهدف دون رد سجله عمر رزق.

- فوز فريق حلوان العام على فريق كرداسة بثلاثية دون رد.



وفاز فريق منشية ناصر على فريق اوسيم بهدف دون رد سجله أحمد جمال.



- فوز فريق الصيدعلى فريق امبابه بهدفين نظيفين.

-تعادل فريق المعادي واليخت مع فريق اطفيح سلبيًا

ترتيب المجموعة



1- الاعلاميين 41نقطة

2-كاسكادا34نقطة

3-بشتيل 32 نقطة

4- حلوان العام28نقطة

5-منشيه ناصر 28 نقطة

6- حدائق الاهرام24 نقطة

7-اورانج 23 نقطة

8- المعادي واليخت 23 نقطة

9-ابو النمرس20 نقطة

10- الصيد 18نقطة

11-- كرداسة 15 نقطة

12-اوسيم12 نقطة

13- الطائرات 11 نقطة

14- اطفيح 10نقاط

15- إمبابة7نقاط

16- شبرامنت 6 نقاط