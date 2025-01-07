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أحمد جودة - القاهرة -



أنهى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي كان يخضع بعدما تعرض من قبل لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

آخر تطورات إصابة محمود بنتايج وموقفه من اللحاق بمباراة الزمالك المقبلة



وشارك محمود بنتايج في جزء من الفقرات الفنية بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

