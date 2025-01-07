تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيلة فريقه الذي ستدخل مواجهة القمة المرتقبة أمام الهلال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

توقيت وموعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

يلتقي العميد مع الزعيم، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 على ملعب "المملكة أرينا" في ربع نهائي كأس الملك، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، أحمد الغامدي.



وتنقل مباراة الهلال ضد الاتحاد عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

