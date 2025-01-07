تشكيل آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل

يلتقي الجانرز مع ضيفه نيوكاسل، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمي: رايا

خط الدفاع: لويس سكيلي، كيويور، ساليبا، تيمبر

خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد

خط الهجوم: مارتينيلي، جيسوس، تروسارد

وتنقل مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

