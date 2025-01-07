أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد الرسمية استعدادا للسوبر الإسباني بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

آلابا يزين قائمة ريال مدريد استعدادا للسوبر الإسباني

وشهدت القائمة عودة المدافع النمساوي ديفيد آلابا، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الموسم الماضي.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليس.

▪︎خط الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو - لورينزو - ديجو أجاندو.

▪︎خط الوسط: جود بيلينجهام - كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

▪︎خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز - يانيز.

ويستعد النادي الملكي لخوض مواجهة نارية أمام ريال مايوركا، يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات نصف نهائي السوبر الإسباني.

