نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يهاجم ارنولد.. شعرت بخيبة أمل من مستواه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ارني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن مستوى الكسندر ارنولد في مباراة مانشستر يونايتد بالجولة العشرين من عمر مسابقه الدوري الانجليزي الممتاز.

انتهت مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، جعلته يفقد نقطتين في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ارسنال وتشيلسي.

جاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد هذه المباراة ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط عن ارسنال ونوتنجهام فورست وعشر نقاط عن تشيلسي.

سلوت يهاجم ارنولد

قال آرني سلوت عن ترينت ألكسندر أرنولد: "لقد شعرنا جميعًا بخيبة أمل بسبب الطريقة التي لعبنا بها. "لم يقدم ترينت أفضل مبارياته، لقد لعب العديد من المباريات بشكل جيد لهذا النادي، مثل البعض الآخر لم يقدم أفضل ما لديه".



يلتقي فريق ليفربول مع فريق نوتنجهام فورست يونايتد ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 يناير المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.