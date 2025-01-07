نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تماثل محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في منشأ العضلة الأمامية.



وشارك محمد السيد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

