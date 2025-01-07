نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوفا من الإجهاد.. جروس يقرر إراحة بعض لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة، راحة من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة المقبلة في كأس مصر.



وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة خوفًا من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات، على أن ينتظمون في تدريبات الفريق غدًا بصورة طبيعية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

