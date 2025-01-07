نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بابا فاسيليو يرحل عن الاتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إعفاء القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه وكذلل إعفاء الجهاز المعاون له.

بابا فاسيليو يرحل عن الاتحاد السكندرى

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي مساء أمس والذى استمر حتى منتصف الليل.

وعقد محمد مصيلحى رئيس النادى اجتماعا صباح اليوم مع القبرصي بابا فاسيليو لابلاغه بقرارات المجلس.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى خلال الساعات القادمة عن الجهاز الفنى الجديد.

